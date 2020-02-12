В Кавказском районе мужчина, угрожая парню пистолетом, угнал «БМВ Х-3»

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:40:13+03:00

Он вытолкнул молодого человека из авто, а сам уехал

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть Кавказского района обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом ее сыну, угнал авто марки «БМВ Х-3».

Потерпевший сообщил, что на парковке около районной больницы к нему в машину подсел неизвестный. Урожая пистолетом, он потребовал отвезти его в Кропоткин.

На выезде из станицы мужчина приказал остановиться. Между пассажиром и водителем возникла потасовка, молодой человек выхватил из рук злоумышленника оружие. Тогда подозреваемый вытолкнул его из машины, а сам уехал.

Через несколько часов автомобиль обнаружили сотрудники ДПС на автодороге Гулькевичи-Кавказская. Задержали 42-летнего жителя Кропоткина по месту жительства. Он признался, что оружие похитил из автомобиля своего знакомого.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 166 и частью 1 статьи 226 УК РФ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому каю.

ИСТОЧНИК KP.RU