2020-02-12T13:23:31+03:00
Общество

7 лет получил житель Абхазии за дачу взятки таможеннику в Сочи

Краснодарским краевым судом 32-летний житель Абхазии признан виновным
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото СК РФФото СК РФ
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Осенью 2017 года житель сопредельной республики выдал себя за водителя российской компании для того , чтобы ввезти в обход закона в страну автобус марки «Neoplan N122». Для этого он представил на таможне в Сочи фиктивные документы, не оплачивая таможенный сбор, нанеся ущерб государству ущерб в сумме более 3 миллионов рублей.

Позднее , уже в апреле 2019 года , когда на "предприимчивого" водителя было возбуждено уголовное дело,он решил уклониться от ответственности и передал сотруднику Сочинской таможни взятку в сумме 120 тысяч рублей за прекращение преследования по ч. 1 ст. 194 УК РФ. Однако, эта попытка была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

-Судебной коллегией по уголовным делам Краснодарского краевого суда Роберт Караманян приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, - рассказали "КП Кубань" в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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