Краснодарцы выберут территории для благоустройства в 2021 году

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:53:24+03:00

Можно будет отметить от 1 до 5 территорий

Изменить размер текста: A A

Рейтинговое голосование по отбору территорий для благоустройства пройдет 16 февраля. По его итогам сформируют перечень приоритетности зеленых зон. Они будут включены в программу «Формирование комфортной городской среды» и благоустроены в 2021 году.

Места для рейтингового голосования будут работать в воскресенье, 16 февраля с 10:00 по 18:00 во всех районах краевого центра. Необходимо только взять с собой документ, удостоверяющий личность.

- Голосование рейтинговое, поэтому из предложенного списка можно выбрать от 1 до 5 территорий, поставив напротив них соответствующую отметку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Адреса пунктов для голосования размещены здесь.

В перечне представят 14 территорий, которые находяься в Центральном округе, Западном округе, Карасунском округе и Прикубанском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU