12 Февр. 2020 2020-02-12T13:26:53+03:00

В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

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В Геленджике проводили капитальный ремонт кабинетов школ № 17 в Архипо-Осиповке и № 20 в селе Пшада Геленджика.

Руководителем подрядной организацией при исполнении договоров для оплаты были представлены акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. Сумму завысили на 750 тысяч рублей.

Оплата заказчиками вышеуказанных работ в соответствии с условиями заключенных сделок была произведена в полном объеме за счет бюджетных средств.

- Материалы проверки направлены в полицию, по результатам рассмотрения которых, возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU