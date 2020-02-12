В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей
В Геленджике проводили капитальный ремонт кабинетов школ № 17 в Архипо-Осиповке и № 20 в селе Пшада Геленджика.
Руководителем подрядной организацией при исполнении договоров для оплаты были представлены акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. Сумму завысили на 750 тысяч рублей.
Оплата заказчиками вышеуказанных работ в соответствии с условиями заключенных сделок была произведена в полном объеме за счет бюджетных средств.
- Материалы проверки направлены в полицию, по результатам рассмотрения которых, возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU