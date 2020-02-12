2020-02-12T13:44:11+03:00
Общество

В Краснодаре отследили цены на медицинские маски

Мониторинг провели сотрудники территориального управления ФАС
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Краснодаре отследили цены на медицинские маскиВ Краснодаре отследили цены на медицинские маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

12 февраля в регионе провели пресс-конференцию, на которой озвучили результаты первой недели мониторинга цены на медицинские маски.

Повышенный спрос на них в крае породил искусственно созданный ажиотаж. По результатам анализа необоснованного повышения розничных цен на маски аптечными сетями и торговыми точками не было выявлено. Стоимость напрямую зависит от ее вида, производителя и упаковки. Дефицита товара также не обнаружили.

- Управление продолжит работу по проведению мониторинга цен на медицинские маски. Если выявят необоснованное повышение стоимости, то в отношении предпринимателей возбудят дела о нарушении антимонопольного законодательства. Им грозят штрафы от 1 до 15 процентов от оборота хозяйствующего субъекта, - сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи снова ждут снег и ветер
В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов
В Сочи соревнуются мастера гостеприимства
ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков
Мили « Аэрофлота» за отдых в отеле-замке «Богатырь»
Дома культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса
В Сочи из-за непогоды закрыт знаменитый "Дендрарий"
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
Жители Сочи смогут бесплатно посетить чемпионат мира по санному спорту
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин
В Краснодаре отследили цены на медицинские маски
В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре
Краснодарцы выберут территории для благоустройства в 2021 году