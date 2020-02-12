В Краснодаре отследили цены на медицинские маски
12 февраля в регионе провели пресс-конференцию, на которой озвучили результаты первой недели мониторинга цены на медицинские маски.
Повышенный спрос на них в крае породил искусственно созданный ажиотаж. По результатам анализа необоснованного повышения розничных цен на маски аптечными сетями и торговыми точками не было выявлено. Стоимость напрямую зависит от ее вида, производителя и упаковки. Дефицита товара также не обнаружили.
- Управление продолжит работу по проведению мониторинга цен на медицинские маски. Если выявят необоснованное повышение стоимости, то в отношении предпринимателей возбудят дела о нарушении антимонопольного законодательства. Им грозят штрафы от 1 до 15 процентов от оборота хозяйствующего субъекта, - сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.
ИСТОЧНИК KP.RU