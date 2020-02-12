В Краснодаре отследили цены на медицинские маски

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:44:11+03:00

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12 февраля в регионе провели пресс-конференцию, на которой озвучили результаты первой недели мониторинга цены на медицинские маски.

Повышенный спрос на них в крае породил искусственно созданный ажиотаж. По результатам анализа необоснованного повышения розничных цен на маски аптечными сетями и торговыми точками не было выявлено. Стоимость напрямую зависит от ее вида, производителя и упаковки. Дефицита товара также не обнаружили.

- Управление продолжит работу по проведению мониторинга цен на медицинские маски. Если выявят необоснованное повышение стоимости, то в отношении предпринимателей возбудят дела о нарушении антимонопольного законодательства. Им грозят штрафы от 1 до 15 процентов от оборота хозяйствующего субъекта, - сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

ИСТОЧНИК KP.RU