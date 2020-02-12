Жители Сочи смогут бесплатно посетить чемпионат мира по санному спорту

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:14:47+03:00

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Чемпионат мира впервые пройдет в России, в сочинском спортивном центре "Санки".

Открытие турнира намечено на вечер 13 февраля. Для участия в первенстве мира в Сочи уже прибыли 120 спортсменов из более чем 20-ти стран.

Для жителей Сочи вход на трибуны будет бесплатным.

Чтобы попасть на зрительские трибуны, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Билеты оплачивать не нужно.

- Для гостей будут обустроены фан-зоны на финише и вдоль трассы, а также бесплатная парковка возле центра «Санки». Каждые 30 минут от курортов Красной Поляны туда будут отправляться бесплатные шаттлы, - рассказали "КП Кубань" в Федерации санного спорта России.

ИСТОЧНИК KP.RU