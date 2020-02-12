2020-02-12T14:36:50+03:00
Общество

В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже

Двое неизвестных агрессивно восприняли просьбу не сорить
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчина просто решил прогуляться по морскому побережью.Мужчина просто решил прогуляться по морскому побережью.Фото: Михаил ДЕНИСОВ
Изменить размер текста:

46-летний житель Самары Борис П. приехал на отдых в Сочи. Долго не думая, что посетить, мужчина решил прогуляться по морскому побережью. Место выбрал достаточно людное - между поселками Лоо и Нижняя Хобза. Дело было вечером, чтобы уединиться и расслабиться под шум морских волн, турист решил отойти подальше. Когда самарец немного удалился от центральной части пляжа, то заметил двух выпивающих молодых людей.

На глазах Борис П. они разбросали вокруг себя пустые бутылки из-под спиртного и, судя по всему, поднимать их не собирались. Тогда мужчина сделал отдыхающим замечание. От них последовала агрессивная реакция, разгорелся конфликт. В итоге неизвестным предметом молодые люди оглушили жителя Самары и сломали ему два ребра. Пострадавший обратился за помощью в городскую больницу №4 города Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи снова ждут снег и ветер
В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов
В Сочи соревнуются мастера гостеприимства
ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков
Мили « Аэрофлота» за отдых в отеле-замке «Богатырь»
Дома культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса
В Сочи из-за непогоды закрыт знаменитый "Дендрарий"
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
Жители Сочи смогут бесплатно посетить чемпионат мира по санному спорту
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин
В Краснодаре отследили цены на медицинские маски
В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре
Краснодарцы выберут территории для благоустройства в 2021 году