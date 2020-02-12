2020-02-12T14:41:23+03:00
Общество

В Сочи из-за непогоды закрыт знаменитый "Дендрарий"

Сроки возобновления работы пока неизвестны
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: Сочинский нацпаркФото: Сочинский нацпарк
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Один из известнейших курортных объектов Сочи-парк "Дендрарий" закрыт из-за ненастной погоды.

-В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра до 25 м/с, сильными осадками и градом, 12 февраля закрыт для посещения дендрологический парк "Дендрарий".находящийся в ведомстве ФГБУ "Сочинский национальный парк,- рассказали "КП Кубань" в организации.

Ранее синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Сочи-усилении ветра до 25 метров в секунду и осадках в виде дождя и мокрого снега.

Сочинский Дендрарий существует с 1889 года. Сейчас в уникальном парке собраны более 1800 видов растений со всех частей света. О сроках открытия парка для посетителей пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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