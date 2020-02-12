Дома культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:04:42+03:00

Нездоровых сотрудников к работе тоже не допустят

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Чаще дезинфицировать учреждения культуры в курортном Сочи решили из-за вспышки коронавируса в Китае. Начальник управления культуры Марианна Устинова издала соответствующий приказ.

В местах большого скопления людей, коими являются Дома культуры, решено проводить ежедневную влажную уборку. Более того, для большей безопасности планируется приобрести бактерицидные и ультрафиолетовые лампы, которыми обычно дезинфицируют медучреждения.

- Моющие и обеззараживающие средства должны быть в неснижаемом запасе, - цитирует документ Интерфакс. - А также спреи для обработки рук и медицинские маски.

Всех сотрудников учреждения культуры, которые только заподозрят у себя инфекцию, следует отстранять от работы.

Напомним, в Краснодарском управлении федеральной антимонопольной службы запросили информацию о ценах на медицинские маски в аптеках региона.

- Кроме того, мы проводим проверку на наличие этих средств защиты от инфекций на прилавках, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе УФАС по краю.

В случае, если факты спекуляции на потребительской активности будут выявлены, аптекам грозят серьезными штрафами.

ИСТОЧНИК KP.RU