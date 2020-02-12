2020-02-12T15:34:52+03:00
Общество

Мили « Аэрофлота» за отдых в отеле-замке «Богатырь»

Отель-замок «Богатырь» 4*, расположенный на территории «Сочи Парка», стал партнером программы лояльности «Аэрофлот Бонус»
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Сочи Парка".Фото: пресс-служба "Сочи Парка".Фото: другой источник.
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Данное партнерство позволяет участникам программы получать мили за проживание, а также за сопутствующие услуги отеля. Для начисления миль (https://bogatyr-castle.ru/news/bogatyr-ajeroflot-bonus/) гостю достаточно предъявить карту участника программы «Аэрофлот Бонус» или сообщить ее номер на стойке регистрации при заезде. По условиям партнерства участники программы получают 1 милю за каждые 40 , потраченные на проживание и различные услуги отеля. Бронирование номера должно быть оформлено на официальном сайте отеля, по телефону или электронной почте по тарифам, действующим на момент бронирования. - Начинаем 2020 год с приятных сюрпризов. Партнерство с «Аэрофлот Бонус» – эксклюзивная коллаборация, позволяющая реализовать в нашем отеле уникальный современный сервис, удобный и выгодный для наших гостей. Мы всегда стараемся отвечать на запросы и оправдывать ожидания наших гостей, ориентируясь на их стиль жизни, и это стало основой идеи партнерства, – отметил начальник отдела маркетинга Александр Колчанов. Отель-замок «Богатырь» 4* расположен на берегу Черного моря в Олимпийском парке. Необычная архитектура и внутреннее оформление в стиле средневекового замка, уникальное расположение на территории тематического парка развлечений «Сочи Парк» и первоклассный сервис сделают отдых незабываемым.

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