ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков
Первым ответчиком по делу о взыскании долгов станет бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан. Кроме того, еще 19 бенефициарам придется отвечать по долгам. Это Фонд государственного имущества Краснодарского края, ЗАО "ИСК-Инвест", Краснодарский край в лице краевого министерства физической культуры и спорта, УК "Футбольный клуб Кубань" и 15 физических лиц.
Сумма, которая фигурирует в исковых требованиях футбольного клуба, это 2,3 миллиарда рублей.
Напомним, общая сумма долгов клуба, называемая в СМИ, варьируется от 2 до 4 миллиардов рублей. На сегодняшний день, согласно сведениям из банка исполнительных производств, с осени 2016 года по решению судов НАО ФК «Кубань» получило 40 исполнительных листов на общую сумму более 873 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU