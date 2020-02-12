2020-02-12T15:52:17+03:00
Общество

ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков

Руководство клуба подало иск в суд
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ФК "Кубань"Фото: ФК "Кубань"
Изменить размер текста:

Первым ответчиком по делу о взыскании долгов станет бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан. Кроме того, еще 19 бенефициарам придется отвечать по долгам. Это Фонд государственного имущества Краснодарского края, ЗАО "ИСК-Инвест", Краснодарский край в лице краевого министерства физической культуры и спорта, УК "Футбольный клуб Кубань" и 15 физических лиц.

Сумма, которая фигурирует в исковых требованиях футбольного клуба, это 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, общая сумма долгов клуба, называемая в СМИ, варьируется от 2 до 4 миллиардов рублей. На сегодняшний день, согласно сведениям из банка исполнительных производств, с осени 2016 года по решению судов НАО ФК «Кубань» получило 40 исполнительных листов на общую сумму более 873 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи снова ждут снег и ветер
В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов
В Сочи соревнуются мастера гостеприимства
ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков
Мили « Аэрофлота» за отдых в отеле-замке «Богатырь»
Дома культуры в Сочи запасутся мылом и масками из-за коронавируса
В Сочи из-за непогоды закрыт знаменитый "Дендрарий"
В Сочи туристу из Самары сломали ребра за замечание о мусоре на пляже
Жители Сочи смогут бесплатно посетить чемпионат мира по санному спорту
Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила клинический госпиталь для ветеранов воин
В Краснодаре отследили цены на медицинские маски
В Геленджике во время ремонта двух школ похитили 750 тысяч рублей
ВТБ снизил ставки на кредитование мототехники
Две школьницы устроили погром в одной из высоток в Краснодаре
Краснодарцы выберут территории для благоустройства в 2021 году