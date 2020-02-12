ФК "Кубань" собирается взыскать миллионы с 20 ответчиков

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:52:17+03:00

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Первым ответчиком по делу о взыскании долгов станет бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан. Кроме того, еще 19 бенефициарам придется отвечать по долгам. Это Фонд государственного имущества Краснодарского края, ЗАО "ИСК-Инвест", Краснодарский край в лице краевого министерства физической культуры и спорта, УК "Футбольный клуб Кубань" и 15 физических лиц.

Сумма, которая фигурирует в исковых требованиях футбольного клуба, это 2,3 миллиарда рублей.

Напомним, общая сумма долгов клуба, называемая в СМИ, варьируется от 2 до 4 миллиардов рублей. На сегодняшний день, согласно сведениям из банка исполнительных производств, с осени 2016 года по решению судов НАО ФК «Кубань» получило 40 исполнительных листов на общую сумму более 873 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU