2020-02-12T16:22:28+03:00
Общество

В Сочи соревнуются мастера гостеприимства

На курорте проходит полуфинал проекта президентской платформы "Россия-страна возможностей"
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Конкурс в СочиКонкурс в Сочи
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12 февраля в городе-отеле «Бархатные сезоны» в Сочи стартовал региональный полуфинал «Олимпийский» конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

На конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинале примут участие порядка 100 конкурсантов из Краснодарского края и других регионов России.

-В испытаниях сегодня и завтра участвуют жители 15 регионов. Среди участников полуфинала больше всего краснодарцев – 72 человека. На втором месте ростовчане – 16, на третьем – москвичи (14 человек) Самый восточный регион – Забайкальский край – представляет один конкурсант, – рассказал "КП Кубань" генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По результатам полуфинала будут определены лучшие участники, которые будут соревноваться в финале конкурса в апреле 2020 года.

Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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