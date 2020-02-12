В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:38:19+03:00

12 февраля, ровно 77 лет назад, красноармейцы вернули родной город

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Днем, 12 февраля, в сквере имени Жукова в Краснодаре снова раздались пулеметные очереди и марш "Прощание славянки!". В честь 77-летия освобождения кубанской столицы в центре города воссоздали исторические события того дня.

На бывшем здании крайкоме ВКП(б) водрузили алое полотнище - знамя. С этого момента горожане ровно 77 лет назад поняли, что вновь свободны.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Освобождали Краснодар соединения 46-й армии под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Рослого и 18-й армии под командованием генерал-майора Александра Рыжова.

ИСТОЧНИК KP.RU