В Краснодаре воссоздали день освобождения от фашистов
Днем, 12 февраля, в сквере имени Жукова в Краснодаре снова раздались пулеметные очереди и марш "Прощание славянки!". В честь 77-летия освобождения кубанской столицы в центре города воссоздали исторические события того дня.
На бывшем здании крайкоме ВКП(б) водрузили алое полотнище - знамя. С этого момента горожане ровно 77 лет назад поняли, что вновь свободны.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Освобождали Краснодар соединения 46-й армии под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Рослого и 18-й армии под командованием генерал-майора Александра Рыжова.
ИСТОЧНИК KP.RU