В Сочи снова ждут снег и ветер

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:55:03+03:00

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Февральская непогода все никак не хочет выпустить крупнейший российский курорт из своих крепких объятий. Горожане и гости Сочи уже печально шутят в соцсетях, что греться нужно уезжать куда-нибудь севернее.

Не прошло и двух дней после внезапно грянувших в субтропиках морозов, как природа спешит преподнести новые напасти.

Синоптики предупреждают сочинцев и туристов , что в течение суток с вечера 12 февраля на побережье Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах прогнозируется сильный снегопад, на дорогах возможна гололедица.

Местами также вероятна гроза, налипание осадков на провода и деревья, ухудшение видимости. Все это будет сопровождаться порывами ветра до 14 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU