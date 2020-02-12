В Краснодаре обсудят варианты иллюминации на улице Красной

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:12:26+03:00

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Смену иллюминации на улице Красной, ставшей визитной карточкой Краснодара, обсудят с дизайнерами и архитектором кубанской столицы. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал начальник отдела энергосбережения департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Мысак.

- Точных дат, когда кардинально что-то изменится, касаемо иллюминации, пока сказать не могу. Ее ждет капитальный ремонт. Но менять однозначно композицию из шаров уже решено, - сказал он в эфире радио.

Кстати, от оригинальных фантазий горожан, если с таковыми жители города решат обратиться, обещали не отказываться в профильном департаменте.

Тема дня: Краснодарский Арбат приобретет или потеряет, когда снимут иллюминацию? - Краснодар - 12.02.2020 00:00 00:00

Напомним, впервые решение о замене иллюминации на краснодарском Арбате озвучили на городской планерке. Мэр города Евгений Первышов сказал, что она себя изжила и требует обновления.

Сейчас на участке Красной от Советской до Длинной находятся 52 перетяжки, на каждой из них по 7 шаров, так называемая «светодиодная точка». 364 шара, из них 140 требуют капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU