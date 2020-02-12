2020-02-12T21:41:41+03:00
Общество

Жительница Кубани попросила председателя СК объективно расследовать дело о гибели мужа

Бастрыкин поручил забрать материалы в центральный аппарат
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sledcom.ruФото: sledcom.ru
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве. На встречу приехала жительница Краснодарского края. Женщина обратилась к руководителю СК с вопросом об обстоятельствах гибели мужа.

- Женщина рассказала, что ее супруг работал в коммерческой организации по гражданско-правовому договору. В начале марта 2019 года при производстве земляных работ произошел обвал грунта, в результате которого он погиб. Длительное время уголовное дело не возбуждалось, якобы из-за того, что не было трудовых отношений. Но недавно дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Жительница Кубани попросила Александра Бастрыкина провести объективное расследование дела. В свою очередь председатель СК назначил служебную и процессуальную проверку в отношении ряда сотрудников следственного управления и поручил забрать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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