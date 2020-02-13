2020-02-13T07:39:40+03:00
Общество

В горах Сочи пройдет сильный снегопад

А на побережье возможен дождь, переходящий в мокрый снег
Александра ПОДУШКО
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В горах Сочи пройдет сильный снегопадВ горах Сочи пройдет сильный снегопад
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В ближайшие 1-3 часа и до конца дня 13 февраля в предгорной зоне Сочи ожидается сильный снег. В горах выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно.

- До вечера 13 февраля на побережье возможен дождь, переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ожидается налипание осадков на провода и деревья. Порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными. Лучше воздержаться от выезда на авто, не парковать машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае возникновения происшествий звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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