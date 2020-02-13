В Краснодаре мужчина обманом забрал из магазина пять швейных машин

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:15:18+03:00

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В полицию Краснодара обратился хозяин одного из магазинов швейного оборудования, расположенного на улице Путевой. Он рассказал, что к нему за техникой пришел мужчина. Он предъявил документы платежного поручительства, заверенные печатью одной из фирм. Молодой человек убедил продавцов, что деньги за оборудование находятся в обработке и поступят на счет фирмы через несколько дней.

- Мужчине отдали пять швейных машин. Через несколько дней указанная в документах сумма так и не поступила на банковский счет организации, а причиненный ей ущерб составил 130 тысяч рублей,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили машину злоумышленника. Ранее не судимого 27-летнего местного жителя задержали, он признался, что продал швейные машины в ломбарде, выручив 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU