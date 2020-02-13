В Сочи автомобиль в результате ДТП перегородил всю улицу
Злую шутку с такси сыграл гололед и коварные пешеходы
Фото "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:
В Хостинском районе Сочи автомобиль такси марки "Хендай" ехал по одной из наиболее узких здешних улиц под названием Лысая гора. Обычно здесь с большим трудом могут разъехаться две легковые машины.
По словам очевидцев, внезапно прямо перед такси дорогу решили перебежать мужчина и женщина. Водитель машины был вынужден резко ударить по тормозам.
На гололеде автомобиль развернуло, и он перегородил собой всю узкую проезжую часть, застряв между бордюрами. На улице образовался затор. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU