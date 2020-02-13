2020-02-13T11:02:20+03:00
Общество

В Сочи автомобиль в результате ДТП перегородил всю улицу

Злую шутку с такси сыграл гололед и коварные пешеходы
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото "ЧП Сочи"Фото "ЧП Сочи"
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В Хостинском районе Сочи автомобиль такси марки "Хендай" ехал по одной из наиболее узких здешних улиц под названием Лысая гора. Обычно здесь с большим трудом могут разъехаться две легковые машины.

По словам очевидцев, внезапно прямо перед такси дорогу решили перебежать мужчина и женщина. Водитель машины был вынужден резко ударить по тормозам.

На гололеде автомобиль развернуло, и он перегородил собой всю узкую проезжую часть, застряв между бордюрами. На улице образовался затор. По предварительным данным, в результате ДТП пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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