2020-02-13T09:37:02+03:00
Происшествия

Похитителя автомобильных колес задержали в Краснодаре

Также он вынес из салона приборную панель, колонки, усилитель
Александра ПОДУШКО
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Похитителя автомобильных колес задержали в КраснодареПохитителя автомобильных колес задержали в КраснодареФото: Архив "КП"
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В Краснодаре владелец отечественного автомобиля, проживающий на улице Ангарской, на длительное время оставил машину без присмотра на парковке. Когда он вернулся, то обнаружил кражу четырех колес и пропажу из салона приборной панели, колонок, усилителя, ковриков. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

По камерам видеонаблюдения удалось установить авто, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Парня задержали. Ранее судимый за аналогичные преступления 22-летний местный житель признался, что похищенное продал случайным прохожим.

- В отношении подозреваемого следователем расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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