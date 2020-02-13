2020-02-13T11:00:35+03:00
Общество

Жителей Краснодара приглашают принять участие в проекте «Лица Победы»

Любой желающий может пополнить депозитарий материалами из семейного архива
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Жителей Краснодара приглашают принять участие в проекте «Лица Победы». Любой желающий может внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых или земляках. Для этого необходимо предоставить фотографию человека, указать годы его жизни и то, чем он занимался во время ВОВ.

Организаторы отметили, что проект разработан с применением передовых информационных технологий. С помощью высокоточного компьютерного зрения система создает матрицу лица из загруженной фотографии.

- Присоединиться к проекту «Лица Победы» можно: через сайт, мобильное приложение, почтовое отправление или лично, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Проект международный, внести сведения о своих близких могут граждане любой страны. Уже удалось собрать более 150 миллионов фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

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