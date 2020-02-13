2020-02-13T10:59:28+03:00
Общество

Власти Кубани намерены организовать авиасообщение Сочи с Индией и Ираном

Эти планы продиктованы ростом интереса иностранцев к курорту
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы администрации СочиФото пресс-службы администрации Сочи
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Краевые власти намерены в течение 2020 года организовать выполнение прямых регулярных авиарейсов из Сочи в Индию и Иран.

Об этом сообщила региональный министр по курортам и туризму Светлана Балаева. По ее словам, организация авиасообщения продиктована растущим туристическим спросом у жителей азиатских стран на посещение крупнейшего российского курорта.

- Сочи в последние годы стал широко известен за рубежом благодаря множеству крупных международных мероприятий, проводимых в городе, - отметила министр.

Отличной иллюстрацией растущего спроса иностранцев на посещение Сочи является регулярное авиасообщение с Израилем, пассажиропоток на котором увеличился в несколько раз. В 2019 году Сочи посетили около 65 тысяч туристов из Израиля.

О точных сроках начала авиасообщения с Индией и Ираном пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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