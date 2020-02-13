2020-02-13T10:59:09+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчины задушили женщину и вынесли из ее дома ценностей почти на 80 тысяч рублей

Подозреваемых заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по краюФото: СУ СК РФ по краю
Изменить размер текста:

В январе прошлого года местные жители решили убить и ограбить 31-летнюю знакомую. Мужчины распределили между собой роли. Они заранее купили плоскогубцы и молоток.

Вскоре злоумышленники приехали к женщине, проживавшей на улице Ахеджака в Новороссийске. Один из них ударил ее молотком по голове, от чего она упала на пол. После они задушили потерпевшую шнуром от электрической плойки. Мужчины вынесли из дома деньги, компьютерную технику и ювелирные украшения на общую сумму более 79 тысяч рублей.

Также выяснилось, что 32-летний обвиняемый вечером 17 января 2019 года на улице Профсоюзной вырвал из рук местной жительницы сумку с деньгами. А днем 21 января похитил в церковной лавке золотую цепочку стоимостью более 61 тысячи рублей.

- В отношении 32 и 28-летнего местных жителей завели уголовные дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На побережье Сочи выпал снег
Пенсионерке из Лабинска, сбившей ребенка на пешеходном переходе, дали реальный срок
В Новороссийске мужчины задушили женщину и вынесли из ее дома ценностей почти на 80 тысяч рублей
Власти Кубани намерены организовать авиасообщение Сочи с Индией и Ираном
В Краснодаре на трех перекрестках установили «умные светофоры»
Жителей Краснодара приглашают принять участие в проекте «Лица Победы»
Банк УРАЛСИБ совместно с СК УРАЛСИБ Страхование запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Похитителя автомобильных колес задержали в Краснодаре
В Сочи автомобиль в результате ДТП перегородил всю улицу
В Новороссийске в поселке Верхнебаканский строят спорткомплекс
Кубанские спортсменки завоевали награды юниорского чемпионата мира
В Краснодаре мужчина обманом забрал из магазина пять швейных машин
В горах Сочи пройдет сильный снегопад
В Краснодаре в краевом колледже культуры отремонтировали спортивный зал
Каратист из Сочи завоевал золотую медаль первенства Европы
В Краснодаре водитель на Lada сбил ребенка и скрылся
На Кубани экс-полицейский подписал явку с повинной
Родители из Краснодара пожаловались Бастрыкину на врачей из-за гибели ребенка
Жительница Кубани попросила председателя СК объективно расследовать дело о гибели мужа
В онкодиспансерах Кубани пройдет День открытых дверей
В Кущевском районе отремонтировали Дом культуры