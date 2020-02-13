В Новороссийске мужчины задушили женщину и вынесли из ее дома ценностей почти на 80 тысяч рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе прошлого года местные жители решили убить и ограбить 31-летнюю знакомую. Мужчины распределили между собой роли. Они заранее купили плоскогубцы и молоток.

Вскоре злоумышленники приехали к женщине, проживавшей на улице Ахеджака в Новороссийске. Один из них ударил ее молотком по голове, от чего она упала на пол. После они задушили потерпевшую шнуром от электрической плойки. Мужчины вынесли из дома деньги, компьютерную технику и ювелирные украшения на общую сумму более 79 тысяч рублей.

Также выяснилось, что 32-летний обвиняемый вечером 17 января 2019 года на улице Профсоюзной вырвал из рук местной жительницы сумку с деньгами. А днем 21 января похитил в церковной лавке золотую цепочку стоимостью более 61 тысячи рублей.

- В отношении 32 и 28-летнего местных жителей завели уголовные дела. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU