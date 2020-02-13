В Сочи задержан житель Абхазии, ограбивший дом на Кубани

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:57:01+03:00

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При въезде на территорию Сочи, на автодорожном посту Магри, сотрудниками ДПС задержан житель Абхазии. Он до этого активно промышлял кражами из квартир в Армавире.

В одном из домовладений 52-летний злоумышленник поживился на славу - им были похищены деньги и золотые украшения на сумму в 264 тысячи рублей. После этого мужчина сел в автомобиль и, предварительно сбыв украденное на рынке в Краснодаре, направился с выручкой в Абхазию, но не сумел доехать до республики благодаря бдительности полиции.

Сейчас следственным отделом ОМВД России по Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали "КП-Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU