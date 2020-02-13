Таксист в Сочи напал на пассажира
В городскую больницу № 4 в Сочи обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что на улице Крымской, в микрорайоне Мамайка на него напал водитель такси, который нанес ему несколько ударов по голове.
Врачи диагностировали у молодого человека ушибленную рану теменной области, ему назначено амбулаторное лечение. О причинах произошедшего потерпевший не рассказал.
Медиками, в связи с произошедшим, был вызван наряд полиции.
- В настоящее время органами правопорядка проводится проверка обстоятельств происшествия, - сообщил "КП- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU