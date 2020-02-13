Таксист в Сочи напал на пассажира

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:04:45+03:00

Молодой человек вынужден был обратиться за помощью к врачам

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В городскую больницу № 4 в Сочи обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что на улице Крымской, в микрорайоне Мамайка на него напал водитель такси, который нанес ему несколько ударов по голове.

Врачи диагностировали у молодого человека ушибленную рану теменной области, ему назначено амбулаторное лечение. О причинах произошедшего потерпевший не рассказал.

Медиками, в связи с произошедшим, был вызван наряд полиции.

- В настоящее время органами правопорядка проводится проверка обстоятельств происшествия, - сообщил "КП- Кубань" источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU