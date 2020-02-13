Беларусь собирается поставлять в Сочи электробусы

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:50:50+03:00

Первая машина может прибыть на курорт уже к лету 2020 года

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Предложение о поставках в Сочи электробусов прозвучало в ходе встречи заместителя премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. Глава города отметил важность развития транспортной системы курорта на современной основе. Сочи довольно давно сотрудничает с партнерами из Беларуси - общественный транспорт города представлен в том числе и продукцией завода "МАЗ".

- Автобусы минского автозавода, закупленные 6 лет назад для нашего города, показали себя как комфортные и надёжные. Мы планируем приобрести ещё около 150-ти таких машин. Также мы заинтересованы в применении электробусов, которые успешно используются во многих регионах России, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно заверениям, белорусская сторона готова поставить в Сочи первый электробус уже летом 2020 года. Специалисты из Минска также готовы приступить к обучению сочинских водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU