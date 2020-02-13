В Сочи мужчина по ошибке выпил «Крота» и выжил

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:26:09+03:00

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В Сочи 56-летний житель поселка Лоо попал в больницу с сильным ожогом пищевода. Он, как и Бари Алибасов, по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот».

Родственники мужчины вызвали скорую для него.

- Пациент прибыл в больницу не только с отравлением «Кротом», он был еще и в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД Сочи Екатерина Леликова. – Врача он сообщил, что средство для прочистки труб выпил по ошибке. Мужчина жив, и уже здоров. Претензий ни к кому не имеет.

Пациента, случайно глотнувшего «Крота», уже выписали из больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU