2020-02-13T12:26:09+03:00
Общество

В Сочи мужчина по ошибке выпил «Крота» и выжил

С отравлением его увезли в больницу
Варвара ДЫМ
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Мужчину увезли на скорой в больницуМужчину увезли на скорой в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сочи 56-летний житель поселка Лоо попал в больницу с сильным ожогом пищевода. Он, как и Бари Алибасов, по ошибке выпил средство для прочистки труб «Крот».

Родственники мужчины вызвали скорую для него.

- Пациент прибыл в больницу не только с отравлением «Кротом», он был еще и в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УВД Сочи Екатерина Леликова. – Врача он сообщил, что средство для прочистки труб выпил по ошибке. Мужчина жив, и уже здоров. Претензий ни к кому не имеет.

Пациента, случайно глотнувшего «Крота», уже выписали из больницы.

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Бари Алибасов подал иск на 100 миллионов к производителю «Крота» 8 августа в Пресненский суд поступил иск от Бари Алибасова: продюсер группы «На-На» намерен взыскать 100 млн. руб. с производителя жидкости для прочистки труб «Крот» и с гипермаркета «Ашан», где он был приобретен. В 15 миллионов оценен моральный ущерб, а вред здоровью Бари Каримовича - в 85 миллионов. Как распределены эти миллионы между производителем «Крота» и его продавцом - адвокат скрывает, обещает раскрыть суммы после предварительного заседания суда (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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