2020-02-13T12:55:43+03:00
Происшествия

В Каневском районе мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

Машину нашли в камышах на соседней улице
Александра ПОДУШКО
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В Каневском районе мужчина угнал авто и попал на нем в авариюВ Каневском районе мужчина угнал авто и попал на нем в авариюФото: Архив "КП"
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У жителя Каневского района угнали «ВАЗ-2106» , который он оставил у двора дома своего знакомого. Полицейские составили ориентировку на розыск автомобиля.

Почти через час транспорт потерпевшего с механическими повреждениями кузова обнаружили на одной из улиц станицы. За рулем находился 65-летний житель Приморско-Ахтарского района.

Мужчина рассказал, что приехал в Каневской район в гости к своему знакомому, у которого выпивал. Когда алкоголь закончился, он пошел в магазин. Проходя мимо одного из домов, заметил во дворе авто, двери которого были открыты, а в замке зажигания находился ключ.

Злоумышленник решил уехать на чужой машине домой в Приморско-Ахтарский район. Во время движения он не справился с управлением и съехал в камыши.

- В отношении 65-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем (угон)"), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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