Предприятие в Сочи задолжало полмиллиарда за поставки газа
Газовики обнародовали список крупнейших должников региона
Фото: razional.ru
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Основной поставщик топлива для газовых сочинских котельных - компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" опубликовал список своих наиболее крупных должников.
Как следует из сообщения поставщика, самый крупный долг в регионе - более 496 миллионов рублей,числится за МУП "СТЭ". Эта организация поставляет тепло более чем 130 тысячам абонентов Сочи.
По этому показателю сочинские коммунальщики опережают ближайших соседей в рейтинге должников - ООО " Славянские тепловые сети" почти вдвое.
ИСТОЧНИК KP.RU