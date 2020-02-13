2020-02-13T13:44:16+03:00
Общество

Предприятие в Сочи задолжало полмиллиарда за поставки газа

Газовики обнародовали список крупнейших должников региона
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: razional.ruФото: razional.ru
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Основной поставщик топлива для газовых сочинских котельных - компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" опубликовал список своих наиболее крупных должников.

Как следует из сообщения поставщика, самый крупный долг в регионе - более 496 миллионов рублей,числится за МУП "СТЭ". Эта организация поставляет тепло более чем 130 тысячам абонентов Сочи.

По этому показателю сочинские коммунальщики опережают ближайших соседей в рейтинге должников - ООО " Славянские тепловые сети" почти вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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