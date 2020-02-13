Предприятие в Сочи задолжало полмиллиарда за поставки газа

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Основной поставщик топлива для газовых сочинских котельных - компания "Газпром межрегионгаз Краснодар" опубликовал список своих наиболее крупных должников.

Как следует из сообщения поставщика, самый крупный долг в регионе - более 496 миллионов рублей,числится за МУП "СТЭ". Эта организация поставляет тепло более чем 130 тысячам абонентов Сочи.

По этому показателю сочинские коммунальщики опережают ближайших соседей в рейтинге должников - ООО " Славянские тепловые сети" почти вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU