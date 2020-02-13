Огромное дерево рухнуло на автомобиль в Сочи
Городские службы пытаются расчистить трассу
Фото ВК "ЧП Сочи"
Изменить размер текста:
Дорожный инцидент произошёл в первой половине дня 13 февраля, в микрорайоне Мацеста Хостинского района Сочи.
-В момент падения ствола сухого дерева, на дороге находился легковой автомобиль «Фольксваген». Упавший ствол в буквальном смысле смял иномарку, пробив ей лобовое стекло и оставив глубокую вмятину на крыше, - сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
Сейчас дорога на месте падения дерева полностью перекрыта. Оперативные службы приступили к расчистке проезда.
Сведений о пострадавших пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU