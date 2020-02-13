2020-02-13T13:42:38+03:00
Общество

Огромное дерево рухнуло на автомобиль в Сочи

Городские службы пытаются расчистить трассу
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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Дорожный инцидент произошёл в первой половине дня 13 февраля, в микрорайоне Мацеста Хостинского района Сочи.

-В момент падения ствола сухого дерева, на дороге находился легковой автомобиль «Фольксваген». Упавший ствол в буквальном смысле смял иномарку, пробив ей лобовое стекло и оставив глубокую вмятину на крыше, - сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Сейчас дорога на месте падения дерева полностью перекрыта. Оперативные службы приступили к расчистке проезда.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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