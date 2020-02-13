2020-02-13T14:32:11+03:00
Происшествия

На Кубани спасли рыбака, который чуть не окоченел в холодном лимане

Товарищи оставили его в воде у камышей, чтобы быстрее добраться к берегу за помощью
Виталий КАРНАУХ
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Судно под командованием Виктора Шапаря находилось недалеко от места происшествия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.Судно под командованием Виктора Шапаря находилось недалеко от места происшествия. Фото: пресс-служба ГУ МЧС региона.
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В один из февральских дней, не обделенный, в отличие от других месяцев, минусовыми температурами, четверо мужчин из Славянского района решили отправиться на рыбалку. Усевшись в старенькую лодку, нагрузив ее при этом всевозможными снастями, принялись бороздить местный лиман в поисках добычи. Дело было к вечеру, смеркалось. Погода стала ухудшаться: поднялся ветер, волны захлестывали прямо в лодку.

Рыбаки стали возвращаться к берегу, однако лодку относило все дальше и дальше, в камыши. Мужчины решили высадить одного из них на мелководье, чтобы было легче добраться. А уже там, на берегу, они планировали выложить тяжелые снасти и вернуться за товарищем. Однако приплыть за ним не смогли – сгустившиеся сумерки запутали мужчин, найти оставленного рыбака им не удалось.

Тогда отчаявшиеся после нескольких часов безрезультатных поисков друзья вызвали спасателей. Благо, недалеко от места происшествия находился экипаж патрульного катера МЧС России под командованием капитана-моториста Виктора Шапаря.

Почти окоченевшего мужчину удалось найти с помощью мощного прожектора. Он практически заснул от переохлаждения. Рыбака вытащили из лимана, пока катер плыл к берегу, сотрудники МЧС оказали первую помощь. На земле его переодели и передали прибывшим медикам.

Однако, несмотря на то, что у истории счастливый конец, рыбакам придется выплатить штраф – за отсутствие в их лодке спасательных жилетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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