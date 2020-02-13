2020-02-13T14:36:19+03:00
Общество

ВТБ откажется от пластика ради экологии

Банковские карты будут изготавливать из биоматериала, безвредного для окружающей среды
Екатерина Мишина
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Вместо пластика основой карт ВТБ станет полилактид - возобновляемый биоисточник. Экологичный материал по прочности и продолжительности жизни не уступает аналогам из стандартного пластика и не потребует дополнительных затрат на производство.

При этом клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или полилактидную карту. Для тех, кто отдаст предпочтение биоматериалу, банк разработает специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

- ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за 2020 год на нее перейдут до 1 млн клиентов ВТБ. С такой картой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологической грамотности, - сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

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