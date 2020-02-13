«Ростелеком» развивает интеллектуальный проект «IQ выше среднего» на Юге

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:44:48+03:00

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Инициатор проекта – Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И. Ф. Вараввы, «Ростелеком» выступает телекоммуникационным партнером. Первая лекция собрала около 200 слушателей из восьми городов Южного федерального округа. Трансляция мероприятия велась из студии Краснодарского филиала компании.

Участниками видеоконференции стали студенты региональных вузов и сотрудники районных, краевых и областных библиотек. Спикером выступил победитель Всероссийского конкурса «Спутник моей школы», преподаватель кафедры физики Кубанского государственного технологического университета Кирилл Пузановский. Его лекция, посвященная инверсии магнитного поля земли, объяснила уникальное явление в природе, развенчала связанные с ним мифы и обозначила реальные прогнозы изменений на нашей планете.

Проект «IQ выше среднего» стартовал весной 2018 года и охватил Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Тимашевск и Тихорецк. Благодаря возможностям «Ростелекома» география проекта расширилась: к числу онлайн-слушателей добавились читатели и представители библиотек из Астрахани и Волгограда. Ожидается, что вскоре к проекту присоединятся библиотеки и других южных регионов. В течение года организаторы традиционно проведут цикл научно-популярных лекций с известными учеными и деятелями культуры.

- В этом году мы возобновили проект в полюбившемся многим его участникам формате. Несмотря на расстояние и разницу во времени, читатели и мои коллеги из других городов смогли послушать лекцию приглашенного эксперта и тут же задать ему вопросы по теме. Это очень удобно, когда можно встречаться в региональных студиях «Ростелекома», общаться со спикерами и друг с другом, не выезжая за пределы края, – поделилась Юлия Нардид, директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки.

- С каждым годом благодаря нашему партнерству число слушателей проекта увеличивается. Совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой мы реализовали немало проектов: ежегодный библиотечный форум «Через библиотеки – к будущему», Международный евразийский библиотечный интернет-форум, видеоконференцию по творчеству Жюля Верна между библиотеками Краснодара и Майкопа и другие. Во всех этих мероприятиях немаловажную роль играла возможность онлайн-общения участников, – отметил Дмитрий Сопинский, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Формат видеоконференции эффективен не только для реализации образовательных проектов, но и для решения бизнес-задач. Высокое качество звука и изображения, возможность обмениваться текстовыми или мультимедийными файлами, экономия затрат на командировки – эти и другие преимущества делают видеоконференцию полноценным аналогом прямой деловой встречи. А еще с помощью этой услуги можно организовать обучение сотрудников и партнеров в виртуальной аудитории, где все участники могут видеть спикера и друг друга.

Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеоконференция» и других цифровых решениях для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» в соответствующем разделе и по тел. 8 800 200 3000.