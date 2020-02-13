2020-02-13T17:45:33+03:00
Общество

В МЧС вспомнили о спасательной операции судна «Бешикташ»

Ровно 9 лет назад в Черном море порта Сочи случилось ЧП
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Поднявшийся ветер нагнал большую волну. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.Поднявшийся ветер нагнал большую волну. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.
Изменить размер текста:

Сотрудники МЧС вспомнили о ЧП, которое случилось 13 февраля 2011 года. Танзанское судно «Бешикташ», перевозившее щебень, находилось в сочинском порту. На борту находились 12 членов экипажа, в баке содержалось 17 тонн дизельного топлива.

Поднявшийся ветер нагнал большую волну, которая разломила сухогруз. Кормовую часть отнесло на 40 метров от стоянки судна, передняя часть ушла под воду в полукилометре от берега. На помощь с трудом из-за волн выстой в три метра прибыли два буксира – «Руслан» и «Спортис».

Кормовую часть отнесло на 40 метров. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

Кормовую часть отнесло на 40 метров. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

- На месте ЧП работали 8 спасателей ЮРПСО, 4 спасателя 495 СЦ, 4 единицы техники. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасателям удалось навести веревочные переправы от кормы до берега и спасти 10 человек. Катера ЮРПСО проводили поиски 2 пропавших моряков, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе регионального МЧС.

Больше двадцати кубов нефтесодержащих вод удалось откачать работникам Новороссийского управления аварийно-спасательных и подводных работ.

Ликвидировали последствия крушения 62 человека и 15 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

Ликвидировали последствия крушения 62 человека и 15 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

Ликвидировали последствия крушения 62 человека и 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарским продавцам рекомендуют убрать старые торговые палатки
На Кубани задержали двух жителей Москвы, перевозивших наркотики
В Краснодаре во время строительных работ обнаружили останки человека
В Сочи состоялось открытие фестиваля искусств Юрия Башмета
Кубанцам предлагают внести данные о своих фронтовиках в единую базу данных «Память народа»
«Он собирается сделать страшное!»: в Краснодаре мать зарезанного 6-летнего мальчика заявляла о пропаже сына в полицию
В центре Краснодара загорелась подстанция
Долг предприятий ЖКХ перед ПАО «ТНС энерго Кубань» превысил 1,24 млрд рублей
В Краснодаре рядом с психбольницей нашли изрезанные тела отца и 6-летнего сына
В Сочи пытаются определить исторически точную дату Дня города
Питание в школьных столовых – на личном контроле вице-губернатора Кубани
Девочке с «маской Бэтмена» сделали еще одну операцию в Краснодаре
Житель Сочи до смерти забил свою знакомую