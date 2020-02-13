В МЧС вспомнили о спасательной операции судна «Бешикташ»

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:45:33+03:00

Ровно 9 лет назад в Черном море порта Сочи случилось ЧП

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Сотрудники МЧС вспомнили о ЧП, которое случилось 13 февраля 2011 года. Танзанское судно «Бешикташ», перевозившее щебень, находилось в сочинском порту. На борту находились 12 членов экипажа, в баке содержалось 17 тонн дизельного топлива.

Поднявшийся ветер нагнал большую волну, которая разломила сухогруз. Кормовую часть отнесло на 40 метров от стоянки судна, передняя часть ушла под воду в полукилометре от берега. На помощь с трудом из-за волн выстой в три метра прибыли два буксира – «Руслан» и «Спортис».

Кормовую часть отнесло на 40 метров. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

- На месте ЧП работали 8 спасателей ЮРПСО, 4 спасателя 495 СЦ, 4 единицы техники. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, спасателям удалось навести веревочные переправы от кормы до берега и спасти 10 человек. Катера ЮРПСО проводили поиски 2 пропавших моряков, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе регионального МЧС.

Больше двадцати кубов нефтесодержащих вод удалось откачать работникам Новороссийского управления аварийно-спасательных и подводных работ.

Ликвидировали последствия крушения 62 человека и 15 единиц техники. Фото: пресс-служба МЧС Кубани.

Ликвидировали последствия крушения 62 человека и 15 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU