Житель Сочи до смерти забил свою знакомую

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:22:27+03:00

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По данным следствия, 8 февраля 2020 года мужчина приехал в садоводческое товарищество «Родничок» в селе Каштаны Хостинского района Сочи, где проживал со своей 49-летней знакомой.

Вдвоем они стали выпивать, после чего возник конфликт. Мужчина решил доказать свою правоту силой и нанес сожительнице не менее 10 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

После этого житель села вышел на улицу, а когда вернулся, то обнаружил женщину мертвой, и вызвал полицию, которой предпочел не сообщать о причине смерти знакомой.

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю 51-летний сочинец обвиняется в причинении телесных повреждений , повлекших смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ).

-В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали "КП - Кубань" в СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU