Питание в школьных столовых – на личном контроле вице-губернатора Кубани

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:30:34+03:00

Анна Минькова заявила, что у школьников должен быть выбор блюд. Фото: администрация региона.

Изменить размер текста: A A

С неожиданным визитом заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова посетила три кубанских школы – в Тимашевском, Динском районах и Краснодаре. В крайцентре она побывала в школе №50 в поселке Березовом.

– С 1 сентября мы переходим на бесплатную систему горячего питания для учеников младших классов. Это поручение президента было озвучено в послании. Я хочу посмотреть, как мы сейчас кормим наших детей, и что нужно предпринять, – заявила Минькова.

В этой школе питание организовано по типу шведского стола – у ребят есть выбор между блюдами из цикличного меню. В буфете ученики могут купить выпечку и соки местного производства.

Затем вице-губернатор посетила открывшуюся в прошлом году школу №15 в поселке Южный. Здесь обучаются 1100 детей. Пообщавшись с учениками, замгубернатора отметила, что в этой школе нет выбора блюд.

- Альтернатива должна быть, необходим выбор. Нам нужно учитывать вкусы детей, - подчеркнула Анна Минькова.

Однако она отметила, что речь идет не о чипсах и лимонаде, а о стандартных блюдах. Директор школы пояснила, что работа над альтернативным меню уже идет.

О выборе блюд говорили и в школе №2 станицы Медведовской Тимашевского района. Здесь обучаются 800 человек, однако, по словам Анны Миньковой, помещение, где находится столовая, слишком маленькое. Администрации школы была дана рекомендация изучить вопрос возведения пристройки на 400 мест.

Напомним, охват горячим питанием кубанских школьников один из самых высоких в стране – 98,8 %, а учеников начальных классов еще выше – 99,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU