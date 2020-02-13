2020-02-13T16:27:30+03:00
Общество

В Сочи пытаются определить исторически точную дату Дня города

Обсуждение этой темы длится уже не первый год
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Инком"Фото МКУ "Инком"
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В мэрии Сочи прошло совещание по уточнению исторически верной даты Дня города, сообщает "Сочистрим". Учёные, краеведы, историки, музейные работники, депутаты краевого и городского парламента в очередной раз попытались уточнить эту дату.

Сейчас в Сочи этот праздник отмечается 21 ноября, в честь Дня Михаила Архангела, который считается покровителем города. Однако сотрудники музея Сочи, изучив исторические даты, связанные с основанием города, предложили иные варианты, которые, впрочем, также весьма разнятся по своей аргументации.

Датой основания Сочи считается 21 апреля 1838 года, когда на нынешней территории города был заложен форт Александрия. Но, по мнению экспертов, есть и более подходящие для праздника даты.

- 23 мая 1896 года (4 июня по новому стилю) в указе императора впервые Сочи упоминается без привязки к посаду Даховскому. 26 мая 1925 года Сочи был присвоен статус курорта общегосударственного значения. И 31 июля 1917 года (по новому стилю 13 августа) – день, когда территория Сочи была значительно расширена за счёт присоединения окрестных земель, - рассказала "КП-Кубань" директор Музея города-курорта Сочи Елена Галищева.

По мнению большинства экспертов, именно 4 июня – дата, которая вполне может стать компромиссным решением, устраивающим и историков, и горожан. Обсуждение темы экспертным сообществом продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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