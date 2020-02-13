2020-02-13T16:24:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре рядом с психбольницей нашли изрезанные тела отца и 6-летнего сына

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Причины смерти сейчас выясняют эксперты.Причины смерти сейчас выясняют эксперты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснодаре неподалеку от специализированной психиатрической больницы №7 нашли тела 34-летнего мужчины и его 6-летнего сына. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Обнаружили отца и ребенка в поле рядом с медицинским учреждением.

- У погибших колото-резаные раны: у ребенка в области шеи, у мужчины - шесть ножевых ранений в области сердца, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На месте происшествия также найден кухонный нож.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Проводится проверка. Причины смерти сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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