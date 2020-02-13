Долг предприятий ЖКХ перед ПАО «ТНС энерго Кубань» превысил 1,24 млрд рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:30:59+03:00

ПАО «ТНС энерго Кубань» составило рейтинг муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея, имеющих наибольшие долги за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ

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Итоги 2019 года показали, что суммарная просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед энергосбытовой компанией составила более 1,24 млрд рублей.

Так, в Краснодарском крае наименьший процент оплаты за 2019 год приходится на предприятия Северского района Краснодарского края, долг которых превысил 124,7 млн рублей, при этом процент оплаты потребленной электроэнергии составил 25%. На втором месте с задолженностью 77,8 млн рублей - Тихорецкий район, третью позицию занял Туапсинский район с долгом 46 млн рублей. Всего предприятия ЖКХ в крае задолжали 1,18 млрд рублей.

В Республике Адыгея антирейтинг муниципальных образований по уровню оплат предприятий ЖКХ возглавил город Адыгейск с дебиторской задолженностью 29 млрд рублей и уровнем оплаты 66,6%, второе место у Шовгеновского района, долг предприятий ЖКХ которых составил 2,43 млн рублей. На третьем - Красногвардейский район, там коммунальщики задолжали энергетикам 6,77 млн рублей. Общая задолженность в республике составила 59,6 млн рублей.

При формировании рейтинга учитывалась суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея за потребленную электроэнергию по состоянию на 1 января 2020 года. В качестве рейтингового порога учитывалась задолженность более 1 млн рублей.

Предприятия ЖКХ, находящиеся в указанных районах, характеризуются неудовлетворительными расчетами за потребленную электроэнергию и несоблюдением договорных обязательств. Между тем, долги перед гарантирующим поставщиком оказывают прямое влияние на рост задолженности перед всеми участниками рынка электроэнергии, в том числе генерирующими и сетевыми организациями.

Рост неплатежей предприятий ЖКХ может привести к неполному исполнению своих обязательств и соответственно снижению надежности энергоснабжения.

С полным рейтингом можно ознакомиться, пройдя по ссылке.