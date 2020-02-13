Долг предприятий ЖКХ перед ПАО «ТНС энерго Кубань» превысил 1,24 млрд рублей
Итоги 2019 года показали, что суммарная просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед энергосбытовой компанией составила более 1,24 млрд рублей.
Так, в Краснодарском крае наименьший процент оплаты за 2019 год приходится на предприятия Северского района Краснодарского края, долг которых превысил 124,7 млн рублей, при этом процент оплаты потребленной электроэнергии составил 25%. На втором месте с задолженностью 77,8 млн рублей - Тихорецкий район, третью позицию занял Туапсинский район с долгом 46 млн рублей. Всего предприятия ЖКХ в крае задолжали 1,18 млрд рублей.
В Республике Адыгея антирейтинг муниципальных образований по уровню оплат предприятий ЖКХ возглавил город Адыгейск с дебиторской задолженностью 29 млрд рублей и уровнем оплаты 66,6%, второе место у Шовгеновского района, долг предприятий ЖКХ которых составил 2,43 млн рублей. На третьем - Красногвардейский район, там коммунальщики задолжали энергетикам 6,77 млн рублей. Общая задолженность в республике составила 59,6 млн рублей.
При формировании рейтинга учитывалась суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея за потребленную электроэнергию по состоянию на 1 января 2020 года. В качестве рейтингового порога учитывалась задолженность более 1 млн рублей.
Предприятия ЖКХ, находящиеся в указанных районах, характеризуются неудовлетворительными расчетами за потребленную электроэнергию и несоблюдением договорных обязательств. Между тем, долги перед гарантирующим поставщиком оказывают прямое влияние на рост задолженности перед всеми участниками рынка электроэнергии, в том числе генерирующими и сетевыми организациями.
Рост неплатежей предприятий ЖКХ может привести к неполному исполнению своих обязательств и соответственно снижению надежности энергоснабжения.
С полным рейтингом можно ознакомиться, пройдя по ссылке.