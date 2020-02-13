2020-02-13T16:41:49+03:00
Происшествия

В центре Краснодара загорелась подстанция

Жители остались без электричества [видео]
Виталий КАРНАУХ
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Происшествие обошлось без пострадавших. Фото: соцсети.Происшествие обошлось без пострадавших. Фото: соцсети.
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Как стало известно «КП»-Кубань», в 15:48 на пуль диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов о возгорании на улице Гоголя в Краснодаре. Силы МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. По прибытию в 15:52 стало известно, что идет дым от подстанции.

- Незамедлительно был вызван электрик. На месте работают 9 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили "КП" в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Предварительно, без пострадавших. В соцсетях очевидцы происходящего пишут, что в округе отключили свет.

В Краснодаре загорелась подстанция.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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