В центре Краснодара загорелась подстанция
Как стало известно «КП»-Кубань», в 15:48 на пуль диспетчера пожарно-спасательного гарнизона поступил вызов о возгорании на улице Гоголя в Краснодаре. Силы МЧС незамедлительно направились к месту происшествия. По прибытию в 15:52 стало известно, что идет дым от подстанции.
- Незамедлительно был вызван электрик. На месте работают 9 человек личного состава и две единицы техники, - сообщили "КП" в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
Предварительно, без пострадавших. В соцсетях очевидцы происходящего пишут, что в округе отключили свет.
В Краснодаре загорелась подстанция.Видео: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU