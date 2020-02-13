Кубанцам предлагают внести данные о своих фронтовиках в единую базу данных «Память народа»

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:23:28+03:00

Это позволит всем жителям присоединиться к проекту. Фото: администрация региона.

Для этого нужно «Почте России» предоставить фотографии участников боев

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С 17 февраля во всех кубанских отделениях «Почты России» начнется прием фотографий участников боев. Их передадут в Управление федеральной почтовой связи и отсканируют для публикации в единой базе данных «Память народа». Отмечается, что после сканирования фотографии вернут владельцам.

В самой же «Почте России» пояснили, что их отделения есть в самых отдаленных уголках Кубани. Это позволит всем жителям присоединиться к проекту.

- Также в отделениях разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных, - пояснили в пресс-службе крайадминистрации.

В военные годы почтальоны приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем и почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.

Закончится прием фотографий 31 мая 2020 года.

Кроме этого, у каждого жителя Кубани есть возможность самостоятельно загрузить на сайт «Память народа» информацию о своих фронтовиках.

ИСТОЧНИК KP.RU