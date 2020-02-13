Кубанцам предлагают внести данные о своих фронтовиках в единую базу данных «Память народа»
С 17 февраля во всех кубанских отделениях «Почты России» начнется прием фотографий участников боев. Их передадут в Управление федеральной почтовой связи и отсканируют для публикации в единой базе данных «Память народа». Отмечается, что после сканирования фотографии вернут владельцам.
В самой же «Почте России» пояснили, что их отделения есть в самых отдаленных уголках Кубани. Это позволит всем жителям присоединиться к проекту.
- Также в отделениях разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных, - пояснили в пресс-службе крайадминистрации.
В военные годы почтальоны приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем и почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом.
Закончится прием фотографий 31 мая 2020 года.
Кроме этого, у каждого жителя Кубани есть возможность самостоятельно загрузить на сайт «Память народа» информацию о своих фронтовиках.
ИСТОЧНИК KP.RU