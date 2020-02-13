В Сочи состоялось открытие фестиваля искусств Юрия Башмета

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:35:05+03:00

Фестиваль уже давно стал основным зимним культурным событием страны

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Фестиваль Юрия Башмета проходит в Сочи уже 13-й год подряд. За это время культурный форум стал одним из главных событий зимы в России. В этом году программа дополнена новыми концертами- выступлениями звёзд оперной сцены и исполнителей музыки эпохи барокко.

«Не покидай свою планету» - спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». По традиции постановка открывает фестиваль в сочинском Зимнем театре. Зрителям её представили Константин Хабенский, камерный ансамбль «Солисты Москвы» и сам Юрий Башмет.

Музыкальный спектакль посетил глава города Алексей Копайгородский. Он поблагодарил артистов и организаторов фестиваля за их искусство и пожелал им удачи в создании новых творческих проектов.

- Уверен, что и в этом году Зимний международный фестиваль искусств соберёт тысячи поклонников классической музыки и театра со всего мира, а каждый концертный день принесёт им массу приятных незабываемых эмоций, - приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Копайгородского.

В программе фестиваля, который продлится в Сочи до 23 февраля-академическая и народная музыка, джаз, арт, драма, опера, балет, детские спектакли и образовательные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU