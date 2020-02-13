В Краснодаре во время строительных работ обнаружили останки человека

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:20:15+03:00

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На неожиданную находку наткнулись мужчины, выполнявшие строительные работы на территории бывшего здания Министерства культуры Краснодарского края на улице Уральской. Несколько дней назад в ночное время работники копали землю, вероятно, под фундамент нового здания. А когда посветили фонарем на место, куда упирался ковш экскаватора, увидели человеческие останки.

- В настоящий момент по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по краю.

Предположительно, кости могут относиться ко времени Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU