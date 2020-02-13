На Кубани задержали двух жителей Москвы, перевозивших наркотики
В Успенском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21103 для проверки документов. Управлял машиной 23-летний москвич, кроме него в салоне авто находился его 18-летний друг из Московской области.
При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили в багажнике сумку, в которой лежал прозрачный полимерный пакет и сверток из бумаги с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Его масса составила 280 граммов. Кроме этого, в полимерном пакете лежали 158 упакованных свертков с таким же веществом общей массой 270 граммов. Экспертиза показала, что в машине молодых людей находился героин.
В ходе допроса задержанные рассказали, что везли наркотики в Ставропольский край. Там они планировали сбыть героин путем тайниковых закладок.
- Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU