2020-02-13T18:24:02+03:00
Происшествия

На Кубани задержали двух жителей Москвы, перевозивших наркотики

Они ехали в Ставропольский край, чтобы сбыть запрещенные вещества
Виталий КАРНАУХ
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Экспертиза показала, что в машине молодых людей находился героин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю.Экспертиза показала, что в машине молодых людей находился героин. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по краю.
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В Успенском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21103 для проверки документов. Управлял машиной 23-летний москвич, кроме него в салоне авто находился его 18-летний друг из Московской области.

При досмотре автомобиля правоохранители обнаружили в багажнике сумку, в которой лежал прозрачный полимерный пакет и сверток из бумаги с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Его масса составила 280 граммов. Кроме этого, в полимерном пакете лежали 158 упакованных свертков с таким же веществом общей массой 270 граммов. Экспертиза показала, что в машине молодых людей находился героин.

В ходе допроса задержанные рассказали, что везли наркотики в Ставропольский край. Там они планировали сбыть героин путем тайниковых закладок.

- Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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