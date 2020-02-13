2020-02-13T19:07:40+03:00
Общество

Краснодарским продавцам рекомендуют убрать старые торговые палатки

Вместо них появятся новые
Виталий КАРНАУХ
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Старые палатки заменят на новые. Фото: администрация Краснодара.Старые палатки заменят на новые. Фото: администрация Краснодара.
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Отдел архитектуры администрации Краснодара расширил перечень объектов уличной торговли, внешний вид которых необходимо изменить.

В список попали и торговые палатки. Их предлагают сделать в едином стиле. При этом, отмечается, новые нестационарные торговые объекты не будут уступать в функционале и удобстве предыдущим палаткам.

- Мы уже разработали и выпустили методические рекомендации по внешнему виду нестационарных торговых объектов, - говорит главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. - Управление торговли и бытового обслуживания попросило добавить в перечень объектов еще и торговую палатку. Сейчас они синие, зеленые, в полоску - совершенно разные. А мы предлагаем единый стиль: это вкусные приятные цвета, которые будут хорошо смотреться в любое время года.

По словам Машталир, нынешние палатки не приносят городу никакой красоты – имеют разнообразие цветов. В новом же стиле подразумевается единство. Кроме этого, палатки будут изготавливаться из водонепроницаемой ткани.

Наталья Машталир предлагает установить в городе такие палатки. Фото: администрация Краснодара.

Наталья Машталир предлагает установить в городе такие палатки. Фото: администрация Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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