1,7 млрд рублей направят на развитие газомоторного рынка Кубани

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:25:35+03:00

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Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о планах по развитию газомоторного рынка в Краснодарском крае. По словам губернатора, на эту отрасль в течение трех грядущих лет будет направлено более 1,7 млрд рублей. На эти деньги, в частности, реализуют строительство сорока газовых компрессорных заправок, а 9 тысяч единиц техники переведут на газ.

- Наш регион – это именно та территория, где газовое топливо будет максимально востребованным. Для нас это и экология, и экономика, - заявил Кондратьев.

Стоит отметить, что программа развития в регионе реализуется совместно с Министерством энергетики России, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU