1,7 млрд рублей направят на развитие газомоторного рынка Кубани
Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о планах по развитию газомоторного рынка в Краснодарском крае. По словам губернатора, на эту отрасль в течение трех грядущих лет будет направлено более 1,7 млрд рублей. На эти деньги, в частности, реализуют строительство сорока газовых компрессорных заправок, а 9 тысяч единиц техники переведут на газ.
- Наш регион – это именно та территория, где газовое топливо будет максимально востребованным. Для нас это и экология, и экономика, - заявил Кондратьев.
Стоит отметить, что программа развития в регионе реализуется совместно с Министерством энергетики России, передает пресс-служба администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU