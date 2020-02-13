В КТТУ опровергли появившийся в соцсетях факт обработки автобусов от коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:01:57+03:00

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В краснодарских соцсетях опубликовали фотографии, на которых водители маршруток обрабатывают салоны общественных авто. Снимки с ярой уверенностью подписали: «Борьба с коронавирусом по-краснодарски. Работники транспортных предприятий обрабатывают общественный транспорт специальными растворами, предотвращающими распространение коронавирусной инфекции». Кубанцы обеспокоены: с чего вдруг такие меры, если в регионе не зарегистрированы случаи заражения китайским вирусом?

«КП»-Кубань» связалась с пресс-службой КТТУ, чтобы прояснить ситуацию. Там подтвердили, что фотографии действительно не фейковые, только вот обрабатывают салоны вовсе не от коронавируса.

- Это обрабатывают частники. На фотографиях отчетливо видно, что это за средство. Вы когда-нибудь слышали, чтобы от коронавируса дезинфекцию производили с помощью антибактериального средства для мытья полов? Подобная обработка делается ежедневно. Единственное – это, возможно, тот факт, что в связи с коронавирусом стали тщательнее обрабатывать салоны. Я не специалист, но насколько знаю, средства от этой болезни еще не изобрели, - сообщил собеседник «КП»-Кубань» в КТТУ.

Официальный представитель Роспотребнадзора в Краснодарском крае Ирина Воронкова пояснила, что подобное усиление в дезинфекции понадобилось потому, что в регионе сейчас сезон гриппа и ОРВИ, поэтому не стоит удивляться обработке автобусных салонов.

В регионе сезон гриппа и ОРВИ, поэтому возникла необходимость тщательной дезинфекции. Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU