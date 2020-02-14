На Кубани 4-летний мальчик упал с лестницы и умер

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:48:44+03:00

За жизнь ребенка почти сутки боролись врачи

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Трагедия произошла в частном секторе садоводческого товарищества неподалеку от села Кроянское Туапсинского района. Именно здесь проживала молодая семья вместе со своим 4-летним сыном.

По словам родителей, в тот вечер мальчик спускался вниз по лестнице и, по всей видимости, оступился. Кроха упал и сильно ударился головой. Отец с матерью тут же вызвали скорую, мальчика госпитализировали.

- Ребенок поступил в тяжелом состоянии. После обследования у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» врачи Туапсинской районной больницы.

За жизнь малыша боролись почти сутки. Но вечером следующего дня ребенка не стало.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», предварительными причинами смерти стали травматическое субдуральное кровоизлияние и пневмония, возбудитель которой не уточнен.

- При закрытой черепно-мозговой травме возможны потеря сознания, тошнота, рвота. Не исключено, что мальчик мог вдохнуть рвотные массы, которые попали в легкие. Это называют аспирационной пневмонией, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Точную причину смерти специалисты определят после проведения экспертизы. Сейчас следователи СУ СК по Краснодарскому краю проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU