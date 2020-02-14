Сосудистые центры Кубани в 2020 году получат 60 единиц нового оборудования

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:18:11+03:00

На медтехнику по нацпроекту выделят свыше 460 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В сосудистых центрах оказывают специализированную и высокотехнологичную медпомощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инсультами и инфарктами миокарда. Они работают на базе районных, городских и краевых больниц.

- В 2020 году планируется их дооснащение в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Закупят 60 единиц оборудования на сумму 460,3 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Региональный проект направлен снижение смертности от болезней системы кровообращения. Общий объем финансирования на 2019-2024 годы составляет 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU