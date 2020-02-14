В Краснодаре на двух перекрестках временно отключат светофоры

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:42:45+03:00

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В Краснодаре 14 февраля в 10:00 отключат светофоры сразу на двух перекрестках. Они не будут работать на пересечении улиц Бабушкина и Герцена, а также Мачуги, Фадеева и Бородинской.

- Их отключат для переноса оборудования на новые опоры, прежние металлоконструкции демонтируют. Они вновь начнут работать после 15:00, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для повышения безопасности дорожного движения пешеходные и транспортные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД УМВД России по Краснодару.

Работы по замене оборудования выполнят специалисты ГУП КК «Специализированного монтажно-эксплуатационного управления».

ИСТОЧНИК KP.RU